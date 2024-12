Iniciativa perquè ningú no sopi sol per Nadal

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de les Borges ha posat en marxa la iniciativa Nadal en companyia, un espai pensat per oferir suport i acompanyament a aquelles persones que viuen soles o que han patit una pèrdua recentment. Pretén ser un punt de trobada per compartir moments de companyonia i solidaritat, segons va explicar l’alcalde, Josep Ramon Farran. Es proposen tres dates per portar a terme aquest dinar especial: 25, 26 o 27 de desembre, i es decidirà el dia definitiu en funció de la participació.

D’aquesta manera, el consistori ha iniciat una campanya per captar persones que vulguin col·laborar com a voluntariat. Poden posar-se en contacte amb l’ajuntament trucant al 973 142 850 o enviant un correu electrònic a recepcio@lesborgesblanques.cat, indicant nom, cognoms, número de contacte i el dia que va millor per col·laborar. “Volem fer possible un Nadal més humà i proper”, va indicar l’alcalde.

Farran va explicar que aquesta experiència ja es va abordar l’any passat encara que no amb prou temps perquè tingués repercussió, la qual cosa es pretén resoldre en aquesta nova convocatòria. En aquest mateix sentit, va indicar que el consistori també es planteja la creació d’un menjador social subvencionant bars i restaurants que vulguin col·laborar amb la iniciativa dirigida a persones que viuen soles o jubilats.

Canvi d’ubicació del Parc de Nadal al costat de l’Hort del Rabasser

El Parc de Nadal de les Borges Blanques canvia d’ubicació. Gràcies a la col·laboració i predisposició de l’Esplai Apassomi, s’instal·larà a l’espai situat al costat de l’Hort del Rabasser. Aquest canvi permet optimitzar l’ús esportiu dels pavellons, que sovint es veu afectat per la coincidència amb altres activitats de l’agenda cultural i social del municipi. A més, s’evitarà el muntatge i desmuntatge de les instal·lacions per a la celebració de Cap d’Any, i s’allargarà en 18 dies la disponibilitat dels pavellons per a la pràctica esportiva. D’altra banda, la Policia Local ja ha començat la campanya per extremar la vigilància de robatoris en comerços.