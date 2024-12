La sala parroquial torna al poble

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala parroquial de Tarrés torna a ser del poble. L’ajuntament la va adquirir fa uns 15 dies a l’arquebisbat de Tarragona amb el compromís que els 57.000 euros abonats per l’immoble han de servir per arreglar un pis a l’antiga abadia, en l’actualitat molt degradada, que podria destinar-se a lloguer social, segons va explicar l’alcalde, Carles Mora.

“Ara la sala parroquial és del poble”, va indicar. S’han pagat 10.000 euros d’entrada i cada dos mesos es faran efectius 6.000 euros més fins a cobrir el deute. La reforma de la sala parroquial es farà per fases perquè la rehabilitació costarà més de 200.000. S’ha d’anar per fases perquè les arques municipals no tenen tant diners”, van indicar el primer edil. Es preveu sol·licitar subvencions a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat el 2025 i les actuacions s’executarien en els propers anys, tot i que encara s’han de fer els projectes. La sala parroquial és un equipament que va fer el poble en terreny de l’arquebisbat i es va escripturar al seu nom. L’objectiu és tornar-hi a fer representacions teatrals i projectar pel·lícules de cine, entre altres actes socials. Ara el que més urgeix reparar és la teulada i a aquesta finalitat es destinaran les primeres partides del pressupost del 2025. D’altra banda, els 57.000 euros es destinaran a l’abadia, “que era la casa del capellà, que amb el pas del temps també s’ha degradat”. Mora va indicar que la previsió és fer un habitatge en principi de lloguer social. “Amb aquest import no n’hi haurà prou però serà qüestió de l’arquebisbat”, va remarcar.

L’alcalde també va indicar que el projecte per abordar el procés de silvopasturatge està en procés de licitació. L’objectiu és desbrossar unes 70 hectàrees de bosc utilitzant cavalls i cabres, que suposarà una inversió de 117.000 euros. “Hem contactat amb Marc Sánchez, especialista a desenvolupar aquesta actuació amb cavalls, i un pastor que aportaria les cabres”. L’objectiu és la prevenció d’incendis forestals en franges perimetrals de protecció i àrees estratègiques de gestió forestal, com ja va informar aquesta diari el mes passat.

Sectorializar la xarxa d’aigua per detectar fugues i evitar pèrdues

Una de les obres que es portaran a terme el 2025 afecta els comptadors d’aigua potable, en concret, estaran destinades a sectorializar les canonades d’aigua potable per detectar on hi ha fugues i evitar les pèrdues. Un altre dels projectes estrella del 2025 serà la conversió del Sindicat en refugi climàtic, una actuació que suposarà una inversió de més de 160.000 euros. A més d’actuar al cementiri també es preveu fer una pista de petanca i instal·lar bancs i papereres. Es faran millores a l’Escola Bosc i una plaça dedicada a la Dona Pagesa.