Ajuts per promoure la participació en la desfilada dels Tres Tombs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de les Borges Blanques ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions directes destinades a fomentar la participació en la desfilada dels Tres Tombs, que tindrà lloc el proper diumenge dia 19, segons fonts municipals.

La convocatòria disposa d’una dotació total de 4.500 euros, condicionada a la disponibilitat pressupostària per a aquest 2025.

L’ajuntament ha destinat una partida de 4.500 euros en ajuts directes a les carrosses

Per a carrosses d’entitats de les Borges Blanques, l’ajuda és de 600 euros i per a carrosses d’entitats de fora de la capital és de 300 euros. Poden optar a aquestes subvencions les persones i entitats sense ànim de lucre que hi participin amb carrosses i compleixin els requisits establerts en les bases específiques establertes per l’ajuntament.

El termini per presentar peticions començarà avui dijous dia 2 fins al 17 d’aquest mes. Les sol·licituds hauran de dirigir-se a l’alcaldia mitjançant instància o presentar-se per qualsevol dels mitjans previstos en la legislació.

La junta de govern del consistori resoldrà la concessió de les subvencions en el termini màxim d’un mes des de la celebració de la desfilada. El pagament es portarà a terme per transferència bancària en un termini màxim d’un mes des de l’acord de concessió, segons les mateixes fonts.