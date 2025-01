El Garrigues Sud tramita ampliar superfície

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La comunitat de regants del Garrigues Sud ja ha posat en marxa el procés per sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) més dotació de cabal per ampliar la seua superfície regable i garantir aigua de boca i reg a pobles de Tarragona. L’objectiu és que s’inclogui en el Pla Hidrològic de l’Ebre del 2027. Segons el president de la comunitat, Xavier Pelegrí, en l’actualitat aquest regadiu de suport té una extensió de 9.400 hectàrees repartides entre Flix (a Tarragona, on hi ha la captació), Bovera, Bellaguarda, la Granadella, els Torms i Juncosa i la seua dotació és de 1.300 metres cúbics per hectàrea i any. “Volem arribar a 2.000 metres cúbics i augmentar l’àrea regable amb 3.000 hectàrees més”, va indicar Pelegrí.

Aquesta reclamació ja la van comunicar al president de la CHE, Carlos Arrazola, en la seua visita del juny a la comunitat. Per a aquesta finalitat, el Garrigues Sud compta amb el suport del Govern i, de fet, Infraestructures de la Generalitat ja ha licitat la redacció del projecte de modificació de les característiques de la concessió del regadiu, amb una inversió de prop 224.000 euros al qual opten ja sis empreses.

S’ha de tenir en compte que el Garrigues Sud dona aigua de reg i de boca a pobles de Tarragona, en concret a les poblacions de la Palma, Margalef, la Bisbal de Falset, la Figuera, la Vilella Baixa i Cabassers, a les comarques del Priorat i la Ribera d’Ebre, ja que durant la sequera els seus pantans es van quedar sense reserves.

Des del Garrigues Sud es reguen 1.400 hectàrees de Margalef, la Bisbal i la Palma, una col·laboració que no resta cabal al reg de les Garrigues ja que l’Ebre sí que ha vist incrementades les seues aportacions des de fa diversos mesos.

La comunitat vol arribar a tenir una extensió regable d’unes 13.000 hectàrees en els propers anys. D’altra banda, està immersa en la construcció de plantes solars per reduir l’elevat cost que suposen els bombatges amb electricitat.

Obres a la Mancomunitat d’Aigües

La Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues començarà aquest mes la instal·lació de nous filtres de tractament a la potabilitzadora, cosa que garantirà una millora en la qualitat de l’aigua que subministra a les 25 poblacions de les Garrigues i el Segrià. Suposarà una inversió de més d’1 milió d’euros que finançarà Aqualia, l’empresa que es va adjudicar aquest projecte i la gestió.