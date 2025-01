Recuperar la memòria històrica

Un veí que ha participat en aquesta experiència per salvaguardar la memòria històrica. - BORGES TELEVISIÓ

L’ajuntament de les Borges Blanques, amb el suport del Memorial Democràtic, ha reprès el projecte del Banc de Memòria Digital que va iniciar l’any 2008, encara que després va quedar aparcat. Ara té un nou format audiovisual que vol preservar i compartir les històries de vida de borgencs i borgenques, vetllant també per la transmissió de coneixement entre les generacions velles i les més joves, segons van explicar fonts municipals.

De moment, ja s’han completat vuit entrevistes a veïns i veïnes de les Borges, que se sumen a la cinquantena que ja es van fer quan es va posar en marxa aquesta experiència.

El consistori considera que “és el moment de fer una crida a la participació i ampliar així aquesta xarxa de memòria viva”, per la qual cosa insta a formar part d’aquest projecte les persones que vulguin compartir les seues experiències de vida, records professionals i personals, vivències sobre fets històrics locals o d’altres àmbits, coneixements sobre oficis tradicionals o històries del patrimoni cultural.

D’altra banda, en l’actualitat, s’està portant a terme la transcripció de tots els relats recollits fins ara per posar-los a disposició de les persones que els vulguin consultar, ja que, “si tot aquest material no es processa, no es converteix en material històric”, va indicar el consistori.