Entreguen botelles per diluir orines de gossos als carrers

L’ajuntament de les Borges Blanques vol acabar amb les queixes per orines i excrements d’animals als carrers del centre de la localitat, que no paren d’augmentar i causar pudors. Per això, el consistori inicia una campanya per recordar que la tinença d’animals de companyia comporta responsabilitats, entre les quals es troba la recollida d’excrements i la neteja de les orines de la via pública. Per al consistori, no fer-ho no és només una falta de civisme, sinó que també pot comportar sancions. Per facilitar les bones pràctiques entre els usuaris de mascotes i millorar la convivència, s’ha començat a repartir gratuïtament botelles per diluir les orines dels gossos i bosses biodegradables per a la recollida dels excrements.

L’edil de Medi Ambient, Ivette Macià, va avançar que també s’ampliarà la instal·lació de papereres específiques a les zones més habituals de passeig i es reforçarà la senyalització informativa. Així mateix, va explicar que les botelles s’entregaran als usuaris de mascotes que tenen els animals identificats amb xips i registrats al cens municipal. “Això també ens ajudarà a regularitzar el cens i estar al dia dels animals que hi ha a la localitat”, va dir.

Una altra mesura que preveuen és la identificació d’excrements de gossos mitjançant anàlisi de l’ADN

Paral·lelament, el consistori està regularitzat l’ordenança municipal sobre tinença d’animals del 2008, “que ha quedat obsoleta”. “Després de l’aprovació de la nova llei estatal de benestar animal, ha quedat desfasada”, va dir. Va afegir que, durant aquests primers mesos, l’objectiu del consistori és “informar i advertir” sobre les possibles faltes i sancions per no recollir els excrements i no diluir les orines.

Quan s’hagi aprovat la modificació de l’ordenança “es començaran a aplicar sancions, que podrien oscil·lar entre 300 i 3.000 euros”, va dir la regidora. Al marge d’aquesta campanya, el consistori treballa en altres mesures per erradicar l’incivisme. Vol posar en marxa la identificació dels amos d’animals que embruten els carrers amb l’elaboració d’un cens amb l’ADN de cada gos, que servirà per elaborar anàlisi i determinar la procedència de cada excrement en la via pública. Una vegada localitzat el propietari, l’ajuntament podrà iniciar l’expedient sancionador. “És l’objectiu al qual volem arribar”, va dir l’edil.