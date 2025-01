Carrers oberts per la xarxa d'aigua

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Castelldans està executant l’última fase de renovació de la xarxa d’aigua de boca per millorar la qualitat i l’eficiència del servei, la qual cosa ha obligat a obrir diversos carrers de la població, segons va explicar l’alcalde, Conrad Llovera.

Mitjançant aquesta actuació es preveu substituir totes les conduccions de fibrociment que subministren als habitatges, ja que aquest component ha d’eliminar-se actualment per llei, tant de la Generalitat com del Govern central, i ha d’estar retirat el 2030 al ser altament tòxic i contaminant. Se substituirà per polietilè. Amb aquesta última fase, que s’executarà entre aquest any i el següent, la xarxa quedarà totalment renovada.

La inversió supera els 450.000 euros, dels quals el 60% estan subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Diputació, mentre que la resta l’aportarà l’ajuntament amb fons propis, per a la qual cosa serà necessari sol·licitar un crèdit bancari, segons va remarcar l’alcalde.

A més de renovar tota la xarxa de subministrament, també s’instal·laran comptadors a les entrades i sortides de la captació d’aigua per controlar les pèrdues i les possibles rebentades i es construirà un dipòsit de 600 metres cúbics. També se substituirà els comptadors actuals per digitals als habitatges per facilitar un registre del consum i afavorir l’estalvi.

Fa anys que el consistori renova la xarxa d’aigua per fer-la més eficient i, de fet, Llovera va indicar que ja s’ha renovat un 70 per cent de la xarxa, per la qual cosa el 30 per cent que quedaria pendent es deixarà llest en els dos pròxims anys. En l’actualitat, molts consistoris estan immersos en la renovació de la xarxa d’aigua per suprimir el fibrociment.

El consistori de Castelldans també està immers en la reparació dels camins locals, on ha limitat la velocitat a 30 quilòmetres per hora i cobrarà taxes per les destrosses que provoquin els vehicles pesants.