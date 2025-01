El sector de l'oli veu inevitable el reg de suport per assegurar les collites

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

“El secà amb prou feines ha produït aquest any un 20%, i la producció s’ha aguantat gràcies al reg de suport”, va explicar Enric Dalmau, president de la DOP Les Garrigues, que va afegir que “les oliveres arrosseguen encara seqüeles de la sequera i tindrem aquesta campanya una producció total de només un 40% respecte a una de normal”. Així les coses, Dalmau va augurar millors xifres en un futur proper. “A la tardor va ploure molt, si també ho fa aquesta primavera la qualitat de l’oli es veurà molt beneficiada.” D’altra banda, el president del consell de les Garrigues, Antoni Villas, va dir que treballen per reprendre el projecte del banc de terres. “Va quedar parat per motius del SOC, que el va impulsar, però treballem per tornar a posar-lo en marxa, ja que va tenir una gran acollida”, i va detallar que alguns pagesos que van tancar acords d’arrendament van acabar per adquirir les finques al constatar-ne la rendibilitat.