La Diputació ja instal·la fibra en els sis primers km de carreteres

La Diputació ha iniciat les primeres obres per desplegar la fibra òptica a les seues carreteres. Se centra en la zona de les Garrigues Sud on es preveu estendre sis quilòmetres de línia. Després de quatre anys de bloqueig per dificultats tècniques i administratives per actuar a la xarxa viària, les àrees de Noves Tecnologies i Serveis Tècnics han començat la intervenció que s’ha adjudicat a l’empresa Tragsa. Aquests primers quilòmetres travessen els municipis de Cervià, l’Albi i Vinaixa i la intervenció suposarà una inversió de més d’1,6 milions d’euros, segons la institució. Durant els sis primers mesos d’aquest any també s’intervindrà al Segrià, en concret als municipis de la Portella, Vilanova de Segrià, Benavent de Segrià, Torre-serona i Lleida. En aquesta comarca s’actuarà en uns altres disset quilòmetres i suposarà una inversió de més de 764.000 euros. Segons el vicepresident primer i responsable de Noves Tecnologies, Agustí Jiménez (PSC), la intenció és prosseguir fins que quedi estesa tota la fibra a les vies provincials. Així, la intervenció seguirà a la zona del Pla i afectarà els municipis de Bell-lloc a Bellvís, del Palau a Fondarella i Castellnou de Seana amb una inversió de més d’1,6 milions. La quarta fase es prolongarà per les vies provincials de l’Urgell i el Pla, en concret, de Bellpuig a Preixana i de Barbens a Tornabous amb una inversió de més de 2,7 milions que es tindrà a punt en el segon semestre d’aquest any. “L’objectiu d’aquestes obres és lluitar contra la despoblació garantint la connectivitat amb qualitat als veïns”, va assenyalar. La Diputació va desencallar fa més d’un any el desplegament de la xarxa de fibra òptica que promou juntament amb la Generalitat per desplegar fibra en els 116 quilòmetres que li corresponen. Preveu estendre la fibra a una trentena de pobles del Segrià, les Garrigues, el Pla, la Segarra i l’Urgell. Jiménez va destacar que la pràctica totalitat de la xarxa de fibra anirà soterrada, per carreteres de la Diputació, malgrat que en alguns casos passaran per vies municipals o de la Generalitat.