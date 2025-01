Visites virtuals a la pedra seca

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Vinaixa ha elaborat un Pla Estratègic de Promoció Turística fins al 2027 que contempla diverses actuacions per divulgar els atractius del municipi. La més important és una visita virtual per veure la població i tots els seus enclavaments destacats, des de carrers, monuments o construccions en pedra que es poden visualitzar a la pàgina web www patrimonivirtual360.in-situ cat/turismevinaixa/. Amb aquesta finalitat també s’ha dissenyat un nou logotip i s’ha editat un tríptic amb un codi QR per poder triar les rutes turístiques i explorar els paisatges naturals així com el patrimoni compost per cabanes de volta, aljubs, marges de pedra i fonts a més de les antigues pedreres i l’ermita de Sant Bonifaci, entre d’altres. La trama medieval de la població és un altre dels atractius que es potencia i destaquen alguns edificis declarats Bé Cultural d’Interès Nacional com la Casa Poblet o Cal Tarragó, d’origen medieval, entre altres enclavaments. També destaquen altres elements com el Marge del Bessó, una construcció monumental en pedra seca, segons van indicar fonts municipals. El pla pretén preservar la història agrícola de Vinaixa i convida els visitants a passejar pels boscos d’oliveres. Segons assenyala l’alcalde de la localitat , Josep Maria Tarragó, s’ha comptat amb ajuts de la Diputació per posar en marxa tot aquest projecte de divulgació turística i aviat es començarà a treballar en el Pla Estratègic de la Vall de Valmanya, un espai natural protegit en què coexisteixen hàbitats agrícoles i forestals, afavorint la biodiversitat que acull espècies protegides com l’àguila cuabarrada. Segons indica Tarragó, aquest projecte es desenvoluparà durant tot aquest any, a més de la museïtzació de Casa Poblet.

Per una altra banda, el consistori de la localitat ha donat llum verda a habilitar refugis climàtics a les escoles i l’ajuntament, amb una inversió d’uns 400.000 euros per canviar sistemes de climatització i aires condicionats.