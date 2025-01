Tres ajuntaments s'uneixen per desbloquejar plantes solars

Els ajuntaments del Cogul, Castelldans i Granyena de les Garrigues s’han unit per exigir a la Generalitat que autoritzi grans centrals solars que el grup Ignis tramita des de fa cinc anys en aquests municipis. Davant del rebuig que desperten els grans projectes d’energies renovables en gran part de Lleida, aquests tres municipis defensen la construcció de grans extensions de panells solars que compartirien una mateixa línia elèctrica d’evacuació. Esperen que aquestes plantes suposin importants ingressos per a les arques municipals i la creació de llocs de treball a cada una d’aquestes localitats.

A Castelldans, l’ajuntament ha desplegat una nova pancarta amb la llegenda “Sí a les renovables”. Està al costat d’una altra amb el lema “Salvem la pagesia, defensem el món rural”. L’alcalde, Conrad Llovera, afirma que “les dos reivindicacions són compatibles entre si”. El primer edil reclama permisos per a la central fotovoltaica Galera Solar, de 80 hectàrees de superfície. Assegura que hi ha acord al poble sobre la conveniència de construir-la i calcula que suposaria uns ingressos per al consistori de 650.000 euros en concepte de permís d’obres i uns 150.000 a l’any mentre la central estigui en funcionament.

Per la seua part, representants dels ajuntaments de Granyena i el Cogul han iniciat reunions amb la Generalitat per provar de desbloquejar la central Adeje Solar, un projecte que abasta més de cent hectàrees de plaques fotovoltaiques entre els dos municipis. A Granyena està també prevista una altra gran central solar de Forestalia. L’alcaldessa d’aquest municipi, Montserrat Florensa, va recalcar que la creació de llocs de treball és el principal argument a favor d’aquests projectes.

Per la seua part, Adrià Martí, regidor del Cogul, va detallar que esperen que Adeje Solar suposi vuit llocs de treball fixos al poble i nombroses contractacions durant les obres de la central.