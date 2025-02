Mas de Melons, més salvatge

La reserva natural de Mas de Melons té ara un aspecte una mica més salvatge. Arbustos i plantes autòctones han començat a substituir antics cultius de cereals en una superfície d’unes 50 hectàrees per tornar-les al seu aspecte natural. Es tracta d’una de les actuacions més cridaneres del projecte Life Connect Ricotí, finançat per la Unió Europea i que té com a finalitat crear hàbitats favorables per a la recuperació de l’alosa becuda i altres espècies de fauna estepària en aquest espai d’unes 1.500 hectàrees entre les comarques del Segrià i les Garrigues.

Des de l’any passat s’han plantat més de 50.000 plantes autòctones com la farigola i l’artemisa, a partir de llavors obtingudes d’una desena d’espècies locals i conreades al viver de Forestal Catalana a Tremp. S’han distribuït en més de mig centenar d’illes protegides per tancats per evitar que conills i senglars les danyin, amb l’objectiu que s’estenguin fins a cobrir una superfície d’unes 50 hectàrees fins ara ocupades per cultius de cereals. Unes altres seixanta hectàrees de terrenys s’han desbrossat per reduir la densitat de la vegetació.

Les actuacions a Mas de Melons s’emmarquen en un projecte Life finançat per la Unió Europea

Després de condicionar aquests espais per a la fauna protegida, els responsables del projecte encaren la recta final amb dos objectius. El primer és afavorir la ramaderia tradicional d’ovelles a la zona amb la instal·lació d’abeuradors, amb la finalitat que els animals mantinguin al pasturar el nivell baix de vegetació que necessita l’alosa becuda i altres espècies estepàries. El segon objectiu es concentra en la divulgació i sensibilització, amb una campanya entre les escoles i la preparació d’una exposició itinerant.

També s’ha elaborat l’esborrany d’un pla de gestió per a l’alosa becuda en el marc d’aquest programa Life, que s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la Generalitat. L’única població d’aquesta au a Catalunya es troba actualment a la Timoneda d’Alfés, i durant alguns anys se la va arribar fins i tot a considerar extingida. Les accions per conservar-la a Lleida s’emmarquen en un projecte de més envergadura que busca interconnectar les poblacions d’aquesta espècie en el conjunt de la península Ibèrica.

La Generalitat participa com a soci en aquest projecte Life, a través de l’empresa pública Forestal Catalana i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Hi participen també la Universitat Autònoma de Madrid i els governs autonòmics de Castella-la Manxa i Castella i Lleó.

Cinc anys i cinc milions amb suport de la UE

El projecte Life Connect Ricotí va arrancar de forma oficial el setembre de l’any 2021 i haurà d’acabar el desembre del 2026. El seu pressupost ascendeix a 5,4 milions d’euros, dels quals la major part, 3,9 milions d’euros, procedeixen del programa Life de la Unió Europea. El seu objectiu és afavorir la conservació de l’alosa becuda i altres espècies estepàries que comparteixen els seus hàbitats connectant entre si les diferents poblacions de la península Ibèrica. Això ha inclòs accions per condicionar espais favorables per a elles, com s’ha fet a Lleida, i fins i tot trasllats d’exemplars a Castella i Lleó.