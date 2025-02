Mig miler de professionals sanitaris signen contra el projecte de la Nova Tracjusa de Juneda

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Mig miler de professionals de l’àmbit de la salut de les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià, la Noguera, l’Urgell, la Segarra i la Conca de Barberà han redactat i distribuït entre els CAP i els seus treballadors un manifest on mostren preocupació per la repercussió de la contaminació sobre la salut de la població on viuen i a la qual atenen, davant el projecte de la Nova Tracjusa, a Juneda. En un comunicat de la Plataforma Aturem la Incineradora a Juneda, apunten que l’eliminació dels residus a través de la incineració o gasificació dutes a terme a la planta de Tracjusa-GAP i Griñó, “representa inevitablement la generació i alliberació d’emissions i efluents tòxics que afectarien municipis propers”.

Segons els sanitaris, els productes resultants de la incineració contenen partícules en suspensió, moltes d’elles de mida molt petita (ultrafines) que passen fàcilment als pulmons i allà s’absorbeixen a la sang. Alerten que són tòxics i tenen efectes cancerígens i teratògens, fins i tot a baixes concentracions, per causa de la bioacumulació. Els estudis parlen d’un excés de risc de càncer a la seva exposició, sobretot de pulmó, tumors de pleura, hematològics, com el limfoma no Hodgkin i leucèmies, digestius, ovàrics i cerebrals. En aquest sentit, afegeixen que de la mateixa manera, aquestes substàncies tòxiques es dipositen a sòls i aigües, passant a contaminar els aliments que posteriorment seran ingerits per la població.

El manifest apunta que la contaminació atmosfèrica a la qual “contribueix ja a hores d’ara i contribuirà en excés amb l’ampliació desitjada” Tracjusa-GAP + Griñó de Juneda, “perjudica encara més i de manera particular a la comarca de les Garrigues i a la població dels municipis sota la seva àrea d’influència, a uns 30 quilòmetres a la rodona.

Els sanitaris donen suport a la plataforma contra la incineradora i reivindiquen mesures concretes a les institucions per reduir la producció de residus en l’àmbit industrial i individual. També volen una millora dels controls de qualitat d’aire a l’àrea de les Garrigues i a la plana de Lleida amb mesures que no defineixin globalment nivells de particulars contaminants suspeses en l’aire inferiors a 10 micròmetres sinó que precisió el nivell de les micropartícules inferiors a 2,5 micròmetres, les de major risc d’arribar a alvèols pulmonars i ser transferides a la sang.

També demanen que es declari aquest territori com a ‘Zona de protecció especial’ per impedir que projectes “contaminants” d’aquesta envergadura continuïn projectant-se i implantant-se en una zona atmosfèricament de baixa capacitat.