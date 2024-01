La rectoria de Vallfogona, per a entitats locals

La Diputació ha concedit una subvenció de 73.785 euros a l’ajuntament de Vallfogona de Balaguer, dels quals 55.000 es destinaran a l’adquisició de l’antiga rectoria, situada al número 19 del carrer Major. Així ho va anunciar l’ajuntament, que vol convertir aquest immoble en un espai de reunió per a les entitats i associacions locals. Aquestes no disposen ara mateix de cap local on poder reunir-se i organitzar activitats.

Pel que fa a la resta de la subvenció atorgada per la Diputació, es destinarà a dur a terme reformes al pati de la Llar d’Infants municipal la Mainada. Aquesta aportació de l’ens provincial s’emmarca en el Pla de Cooperació Municipal, que facilita que ajuntaments i entitats locals descentralitzades facin inversions.