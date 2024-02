Albesa estrena la nova biblioteca i serveis

Albesa estrena avui la nova biblioteca Fermí Palau, després de la reforma integral que s’ha portat a terme a l’edifici per disposar d’un equipament més diàfan i amb més serveis. El nou equipament és a l’antic edifici que va acollir les escoles durant la República, un edifici que s’ha adaptat a les noves necessitats dels usuaris.

El director general de Patrimoni Cultural i Biblioteques, Josep Vives, serà avui l’encarregat d’inaugurar el nou equipament d’Albesa. La nova biblioteca incorpora una àrea infantil, una sala polivalent per a grups de lectura o treball en grup, a banda d’un espai amb butaques per als usuaris que hi vulguin anar a llegir. Destaca també l’àrea de consulta amb les taules de treball que incorporen punts d’accés informàtic d’ús públic. La reforma d’aquest equipament, que ha comptat amb una inversió de 60.000 euros, reuneix millores en eficiència energètica i aïllaments tèrmics per acabar amb les humitats. El consistori tenia previst poder obrir les instal·lacions el setembre passat, encara que s’ha retardat la reforma.