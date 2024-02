El consell comarcal de la Noguera perd 250.000 euros per ampliar la seu comarcal

El consell de la Noguera ha perdut la subvenció del Pla d’Obres i Serveis (Puosc) de 250.000 euros que tenia atorgada per ampliar la seu a la primera planta de l’antic convent de Sant Francesc. Aquesta obra havia de permetre millores en els espais dels serveis socials i tècnics. El president de l’ens comarcal, Miquel Plensa (ERC), va explicar que el 2023 va expirar el termini per dur a terme les obres, per la qual cosa es va perdre l’ajuda que ja estava assignada. La falta de consens entre consell i Paeria de Balaguer va impedir complir els terminis.

El consell havia sol·licitat un informe tècnic, a petició de la Paeria, que havia de validar que el forjat del convent, on estava prevista l’ampliació de la seu comarcal, era necessari per garantir l’estabilitat de l’edifici. La Paeria ho va sol·licitar el 2022 després de no atorgar la llicència d’obres per a l’ampliació de la seu, al considerar que uns treballs que es van portar a terme en aquest edifici (propietat del consell) el 2004 eren “il·legals” i això condicionava possibles actuacions futures.

L’exalcalde de Balaguer Jordi Ignasi Vidal (ERC) va afirmar en el seu dia que el consell havia “de justificar” les obres del forjat i així estudiar amb detall el projecte d’ampliació per facilitar-ne l’execució. Finalment, l’ens comarcal va decidir aparcar el projecte d’ampliació davant de la falta de consens i després d’una moció aprovada per la Paeria de Balaguer per protegir aquest patrimoni, catalogat BCIL el 1983. El text instava el consell a redactar un informe tècnic sobre les alternatives al forjat i demanava un projecte d’usos per a l’edifici, a més de respectar el valor històric i patrimonial del convent.

Plensa va explicar que, al tractar-se d’una subvenció per concurrència competitiva, va ser molt difícil canviar el projecte, atès que s’havia de cenyir a l’aprovat inicialment. “El consell no podia assumir els requisits que ens demanaven per canviar el projecte. Al final tot van ser impediments que ens van portar a renunciar a aquesta obra, encara que la necessitat d’espai per als equips tècnics del consell continuen sent urgent”, va dir. L’ampliació de la seu va motivar polèmica. Va rebre crítiques de l’historiador i professor de la UdL Alberto Velasco i de la secció comarcal de Junts, al considerar que l’obra no era respectuosa amb el patrimoni històric.