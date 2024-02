Estudien reforestar la zona cremada de Baldomar

Veïns de Baldomar continuen treballant en un projecte per reforestar part de la zona cremada en l’incendi del 2022 al municipi, a Alòs de Balaguer i la Clua, a Artesa de Segre.

Després d’una primera actuació per plantar arbres a prop dels cingles de la Clua i tirar llavors a prop dels arbres cremats, les entitats avaluen ara com continuar amb la reforestació i en quins espais, ja que els senglars van destrossar alguns dels arbres. Les entitats asseguren que seguiran amb altres accions per reforestar la zona. Van apuntar que alguns arbres no van perdre l’arrel. Al tractar-se d’un foc ràpid, van quedar més socarrimats que cremats.

L’entitat ha rebut una subvenció de Repte Demogràfic per evitar la despoblació de la Diputació per acabar l’edifici Sociocultural, amb bar, cuina i sales, de 86.585 euros. En pocs dies sortirà a licitació.