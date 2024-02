Fira dels Somnis a Balaguer contra el càncer infantil

Balaguer organitzarà el proper dia 5 de maig la VIII Fira dels Somnis contra el càncer infantil, amb el repte de convertir-la en un referent solidari. Aquesta jornada solidària suposa una continuïtat de l’antiga festa Posa’t la Gorra iniciada el 2016 i que, a partir del 2023, va passar a dir-se la Fira dels Somnis. La presentació es va fer dijous a la Paeria de Balaguer, aprofitant el dia internacional del càncer infantil, i va comptar amb l’assistència de representants d’institucions, entitats i associacions del territori.

Entre les activitats destaca la Cursa Solidària dels Somnis, amb una previsió d’inscrits superior als 3.500. També s’organitzaran diferents espais agrupats en catorze àmbits de temàtica variada i tallers, demostracions, exhibicions i exposicions. Dins de la fira destacarà el Bosc dels Somnis, en què hi haurà diferents manifestacions plàstiques elaborades pels alumnes dels centres educatius de la comarca així com el projecte intergeneracional Somien Junts, petits i grans, fet amb els usuaris de les residències de gent gran de la comarca que es relacionen amb la canalla dels pobles. El tema d’aquest any estarà vinculat amb les experiències relacionades amb el tren de Lleida a Balaguer, que compleix 100 anys.