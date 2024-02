Renoven la cessió de sis finques a Àger i Camarasa per a activitats de lleure

Endesa i la fundació Catalana de l’Esplai han renovat la cessió de sis finques rústiques de la companyia en l’entorn de l’embassament de Camarasa, per a usos d’educació en el lleure. Els terrenys, ubicats a Àger i Camarasa, sumen 106.000 metres quadrats i es faran servir per a campaments d’estiu i camps de treball de nens i joves. La renovació s’amplia per cinc anys després dels 15 inicials. Un total de 8.923 nens han participat des del 2008 en diferents actes.