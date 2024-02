Rutes pel romànic de la Baronia

La Baronia de Rialb és coneguda per la seua arquitectura medieval i renaixentista, que testifica el passat feudal del municipi i el converteix en un espai ideal per conèixer i visitar els monuments propis dels segles XI i XII. Destaquen les 25 esglésies romàniques, com la de Santa Maria de Palau, que és un exemple notable de l’arquitectura religiosa i que l’arquitecte Puig i Cadafalch va descriure com una de les deu esglésies més importants del romànic català. Explorar aquest llegat i transportar els visitants a diferents èpoques de la història és l’objectiu del consistori amb les rutes guiades pel patrimoni local.

Església de Sant Pere del Solé, lligada a la família que li dona nom. Turisme de la Baronia de Rialb

Aquest any s’iniciaran el proper 24 de febrer visitant l’església de Santa Anna de Fabregada, Sant Martí de Terrassola i Sant Joan de l’Alzina. El punt de trobada és el monestir benedictí de Santa Maria de Gualter: es tracta del conjunt format per una església monàstica de planta basilical on pot apreciar-se la grandesa i la bellesa de l’estructura romànica a més del seu recinte claustral.

Visita a l'Església de Santa Maria de Palau.Turisme de la Baronia de Rialb

El consistori vol així posar en relleu aquest patrimoni cultural, ja que és el municipi amb més esglésies romàniques d’Espanya. Les 25 esglésies estan catalogades com a bé cultural d’interès local i dos, Santa Maria de Gualter i de Palau, estan declarades patrimoni d’interès nacional. Els interessats poden programar la seua visita a través del web turístic del municipi: turisme@baroniaderialb.cat.