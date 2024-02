De la mà per Balaguer

El servei d’acompanyament De la mà, que impulsa des del 2019 la Paeria de Balaguer, inicia aquest mes la cinquena edició incorporant cinc nou agents que vetllaran pel dia a dia d’una setantena de persones majors de 65 anys de la capital de la Noguera, que tenen alguna dificultat per sortir de casa tots sols o que poden necessitar ajuda per anar a comprar, fer gestions o simplement socialitzar.

El programa s’inicia amb 67 usuaris, encara que la tècnica del Pla de Barris, Marina Perejuan, va apuntar que aquest any també s’ofereix a usuaris de les tres residències de la tercera edat de la capital. El projecte s’emmarca en els programes Treball als Barris i Treball i Formació finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i ocuparà enguany set persones amb dificultats per trobar feina i residents al Centre Històric de la capital.La iniciativa sorgeix com a resposta a la creixent necessitat de persones que viuen soles i que necessiten ajuda de forma ocasional. No es tracta d’un servei d’assistència social ni mèdica, sinó d’una iniciativa per promoure un envelliment actiu entre els avis. Segons Perejuan, l’any passat es van portar a terme fins a 2.213 serveis d’acompanyament, des d’anar de compres fins a sortir a passejar. S’estableixen tres torns de matí i dos de tarda, en funció de les necessitats dels usuaris per, d’aquesta forma, arribar a més persones. A més d’oferir aquest servei, el projecte també ocupa persones aturades de llarga durada o que formen part d’algun col·lectiu amb dificultats per trobar feina. “Aquest projecte els ajuda també a entrar en el mercat laboral i que en un futur, quan s’acabi el seu contracte amb la Paeria, els sigui més fàcil trobar feina”, va dir Perejuan.