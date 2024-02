Térmens dona veu a 27 dones transformadores

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una trentena de dones es van afegir ahir a Térmens al projecte Lleida, Terra de Dones Transformadores impulsat per la Generalitat, que va arrancar al Pla d’Urgell el mes de gener. La iniciativa va recalar al Centre Cultural Sant Joan de Térmens, on dones de la Noguera interessades a participar en aquesta iniciativa van ser documentades i fotografiades a l’interior d’una estructura cupular portàtil habilitada com a estudi fotogràfic. Les mostres resultants s’incorporaran als materials de difusió del projecte, que compta des dels seus inicis amb 60 participants. En els propers dies s’instal·laran en parets dels pobles de procedència de les protagonistes una quinzena de murals de gran format partint de les seues fotografies fetes ahir, tal com es va fer fa unes setmanes al Palau d’Anglesola. La intenció és fer valer l’esperit transformador de les protagonistes. L’acte d’ahir va comptar amb l’assistència de la consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, la delegada del Govern, Montse Bergés, i l’alcaldessa Concepció Cañadell. Serret va destacar que “totes les dones contribueixen a la transformació des de cada racó del país” i Bergés va dir que la iniciativa ha de servir també per posar en relleu la transformació des de les activitats quotidianes.