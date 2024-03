Territori sotmet a audiència pública el condicionament de l'eix de Comiols entre Artesa de Segre i Vall-llebrera

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Departament de Territori ha iniciat el tràmit d'audiència pública del projecte de condicionament de l'eix de Comiols en el tram entre Artesa de Segre i Vall-llebrera que, amb una longitud de sis quilòmetres, dona continuïtat a la variant d'Artesa de Segre. La consellera de Territori, Ester Capella, ha comunicat aquest pas en la tramitació després de signar un conveni de col·laboració amb l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Cabanés, per a la millora i cessió de la travessera de l'L-512 i la C-14z. L'Eix de Comiols té actualment 54 quilòmetres i presenta un traçat força sinuós, que arriba en algun punt fins a una altitud de 1.100 metres.

Per afavorir les comunicacions intercomarcals i l'accessibilitat al Pirineu, el Departament de Territori està executant per trams el condicionament d'aquest eix. Fa un any, va entrar en funcionament la variant d'Artesa de Segre.

El projecte que se sotmet a audiència correspon al tram següent, en concret, entre el final de la variant i Vall-llebrera, i inclou un conjunt d'actuacions valorades en 21 MEUR. Consisteixen principalment en l'eixamplament de la carretera L-512, la millora d'interseccions i la suavització de revolts.

L'obra permetrà configurar una carretera de 9 metres d'amplada, amb un carril per sentit de 3,5 metres d'amplada cadascun i vorals d'un metre. En aquest sentit, es remarca l'actuació que s'inclou al projecte per eixamplar el pont d'Alentorn, tot incorporant una vorera de 2,5 metres d'amplada.

En paral·lel, el Departament està redactant els projectes de condicionament dels trams Vall-llebrera – Folquer i Folquer – Isona i Conca Dellà, que abasten 21 quilòmetres.