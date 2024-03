La febre de l'or

Buscar petites palletes d’or en aigües del riu Segre al seu pas per Balaguer. Aquesta és l’experiència única que ofereix el Centre d’Interpretació de l’Or del Segre de la capital de la Noguera, pel qual cada any passen milers de persones per actuar com a buscadors d’or a la manera antiga. L’explotació d’or al Segre està documentada des dels romans a la Cerdanya, malgrat que la màxima activitat data de l’època andalusina i els segles XVI i XVII, quan s’utilitzava el mercuri per separar-lo de la sorra. A la Noguera, els visitants poden fer-ho tant al riu, a l’estiu, com a l’equipament on se’ls entrega tot el material necessari per a la recerca. Des del centre s’organitzen tallers al safareig de dilluns a diumenge a les 11.00 hores i a les 12.30 hores, des d’on s’ensenya la història de la recerca d’or al riu i es mostra als visitants com separar amb la safata els minerals més lleugers dels més densos, de manera que es disgreguin la sorra del riu i la graveta de les partícules d’or.

L’equipament està ubicat just davant del riu perquè també es fan tallers en el mateix curs. La majoria de cercadors d’or arriben en grup. Solen anar-hi escoles, famílies, amics i associacions. És una activitat per a la qual no hi ha edat màxima. L’objectiu és emportar-se a casa un tresor propi: les petites partícules d’or tretes de l’aigua del riu Segre. Des de l’obertura, el 2011, l’increment de visitants ha estat exponencial, tret de l’any de la pandèmia.

Els turistes arriben des de diferents punts de la geografia catalana i espanyola, fins i tot venen de França. El centre està ubicat a l’antic Molí de l’Esquerrà i té un espai d’exposició dedicat a mostrar la història de l’extracció d’or del curs del riu Segre. Es porten a terme sessions, d’unes dos hores, en les quals es combinen explicacions sobre la història de la recerca de l’or i el taller pràctic en què els visitants busquen l’or als safarejos.

El centre amplia les activitats per a les famílies per Setmana Santa

El Centre d’Interpretació de l’Or de Balaguer amplia activitats durant la Setmana Santa. S’han organitzat tallers des del 25 de març que ve fins al diumenge 31, en dos sessions de matí i tarda. Les places a les activitats són limitades i amb reserva prèvia, ja que la iniciativa té molta demanda. L’or que es pot trobar a la zona de Balaguer té una puresa del 98,5 per cent (més de 23,5 quirats), i es calcula que a la conca del Segre les reserves d’or que queden per extreure són aproximadament d’unes 12 tones, segons dades del Centre de l’Or. Per aconseguir un gram d’or és necessari rentar un total de 500 tones de sorra. Si s’estira un gram d’or es pot aconseguir un fil de 3 quilòmetres de longitud o una làmina d’un metre quadrat.