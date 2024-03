Foradada saneja el pendent i protegeix el Salgar d'allaus

Evitar nous despreniments a la muntanya de Salgar i protegir el santuari de Santa Maria és l’objectiu de l’actuació que portarà a terme el consistori de Foradada al pendent, després que a finals del 2022 una allau de roques danyés el monestir i obligués el consistori a tancar per precaució el camí d’accés al temple, que rep nombrosos turistes i feligresos. S’actuarà en un tram de més de 1.200 metres quadrats de muntanya, entre el monestir i l’última cova cap a Rubió de Baix, on s’instal·laran malles metàl·liques amb ancoratges de seguretat i es retiraran roques amb més inestabilitat i amb risc de desprendre’s, que es van detectar després d’una inspecció amb drons. L’alcaldessa de la localitat, Maricel Segú, va explicar que els treballs, que compten amb un pressupost de 148.731 euros, dels quals 131.000 seran finançats per la Diputació, preveuen millorar la coberta de l’ermita que va quedar danyada per les roques. Les obres han d’estar acabades aquest setembre.

Recuperar els accessos i les visites al monestir

El consistori vol guanyar seguretat per garantir un accés sense riscos al monestir de Santa Maria de Salgar, que cada any visiten centenars de turistes i feligresos. Una vegada acabada l’actuació es tornaran a obrir els accessos al temple i es recuperaran les visites al santuari. És un edifici protegit com a bé cultural d’interès local. Destaca per estar en una balma de la zona de coves al marge esquerre del riu Segre. Compta amb una església romànica, un claustre renaixentista i un campanar d’espadanya amb dos campanes, una de les quals d’obús. Inicialment el lloc era un santuari marià, on es venerava la imatge de la verge, primer una peça romànica i més endavant gòtica, que es va perdre el 1936. Es considerava que aquesta imatge tenia poders miraculosos i era treta en processó en cas de sequera. A començaments del segle XV el lloc havia caigut en cert abandó, per la qual cosa el senyor de Montsonís (Ponç de Ribelles) el 1404 va cedir el santuari, d’acord amb l’arxipreste d’Àger, als carmelites calçats. Actualment són molts els feligresos que visiten aquest temple.