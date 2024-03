Nou accés a la ribera del Segre per a vianants i bicis

Els vianants i els ciclistes ja compten amb un nou accés a la ribera del Segre a Balaguer a la zona de l’Horta d’Avall. La Paeria ha acabat les obres d’una nova entrada en forma de rampa des de la ribera del riu cap al camí de l’Horta, conegut popularment com el camí de les Franqueses. Just en aquest tram de la canalització, davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, hi havia un tram en què no era possible el pas de bicicletes i gairebé ni de vianants. Ara, amb aquests treballs es pot arribar des del centre de Balaguer fins al monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses, sense haver d’esquivar obstacles. L’actuació ha permès disposar d’una ruta verda des del centre de la capital de la Noguera fins a les Franqueses. L’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart, va apuntar que només falta la instal·lació d’unes baranes de seguretat que es col·locaran aquesta mateixa setmana.

A principis d’abril està prevista la construcció d’un tram de vorera de la carretera de Tremp, des del pont de Sant Miquel fins a les escales del Sant Crist de Balaguer.