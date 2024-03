Veïns de Sant Llorenç decidiran com ha de ser el futur casal

La comissió gestora de Sant Llorenç de Montgai consultarà els veïns de la localitat com ha de ser el futur casal municipal que s’ubicarà a l’edifici de les antigues escoles de Llorenç, part del qual està ocupat per un restaurant i una aula d’estudi. Per la seua part, l’alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, va explicar que s’està sanejant l’interior de la planta per retirar elements que podien ser perillosos. “Ja hi ha finançament per redactar del projecte i l’obra s’anirà executant per fases.” Va afegir que el casal de la localitat “és per al gaudi dels veïns”.