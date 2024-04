Regants de Menàrguens tallen l'aigua a Balaguer i la Paeria va al jutge

La comunitat de regants de la Séquia del Cup de Menàrguens va tornar a tallar ahir l’aigua de boca a la ciutat de Balaguer, que es proveeix d’aquesta infraestructura. Ho va fer al finalitzar el termini de 30 dies que havien donat a la Paeria perquè abonés les mateixes taxes que paguen els regants i l’ajuntament de Menàrguens pel consum de l’aigua, a raó d’uns 44.000 euros anuals, segons els regants. Sol·liciten a la Paeria que assumeixi part del manteniment d’aquesta séquia, que pren l’aigua de Sant Llorenç de Montgai i, després de regar unes 1.000 hectàrees i proveir la ciutat de Balaguer i Menàrguens, torna al riu Segre a prop de Torrelameu. El president de la comunitat de regants, Josep Ros, va assegurar que la llei d’aigües els avala ja que “si un regant o usuari no paga l’aigua es pot tallar l’ús”. Va afirmar que la Paeria de Balaguer no contribueix al manteniment d’aquesta infraestructura i, tanmateix, sí que la utilitza. Els regants han requerit a l’ajuntament de Balaguer que aboni “la seua part” perquè asseguren que la ciutat “no disposa de concessió i no hi ha l’obligació de donar aigua gratuïtament”, van assegurar. Fa un any aquests agricultors ja van tallar l’aigua per la mateixa raó, coincidint amb la Setmana Santa, i la Paeria la va recuperar 4 dies després amb una mesura cautelar que va decretar el jutjat de guàrdia de Balaguer.

Membres de la comunitat van col·locar ahir al migdia una pala a la captació de Balaguer, al costat de la planta potabilitzadora. Per la seua part, l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va explicar que la Paeria no va ser avisada d’aquest tall de subministrament i que el va detectar a través del sistema de vigilància amb càmeres. Agents de la Urbana van aixecar una acta dels fets i es va presentar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra. Al tancament d’aquesta edició, González tenia previst demanar personalment una mesura cautelar al jutjat de guàrdia per recuperar d’aigua. La primera edil va afegir que el subministrament està assegurat perquè “podem captar directament del Segre en cas d’emergència, malgrat que no serà de la mateixa qualitat”. Paral·lelament, el consistori està tramitant la contractació d’un servei d’assistència jurídica especialitzada en matèria d’aigües per “solucionar” aquest conflicte. González va apuntar que el dret de Balaguer a captar aigua de la séquia està documentat.

Detecten fuites d’aigua amb sensors i eviten perdre 5.000 l/dia