El jutge rebutja aixecar el tall d'aigua a Balaguer i obliga la Paeria a captar del riu

El jutge de guàrdia de Balaguer ha rebutjat aixecar el tall d’aigua de boca a Balaguer que va dur a terme la comunitat de regants de la Séquia del Cup de Menàrguens i Balaguer divendres, tal com demanava la Paeria com a mesura cautelar mentre es resol el litigi, que obliga l’ajuntament a captar directament del riu Segre per garantir el subministrament a la capital. L’alcaldessa, Lorena González, va explicar que el jutjat determina que el tall “no és constitutiu de delicte”, encara que es tracta d’un servei bàsic. Segons la primera edil, a partir de demà la Paeria contractarà d’urgència una assessoria jurídica especialitzada per sol·licitar de nou mesures provisionals que permetin connectar una altra vegada la captació d’aigua ja sigui per la via civil o a través del contenciós. D’altra banda, va afegir que les reserves del dipòsit municipal, que sí que capta de la séquia dels regants, van arribar la matinada de divendres a dissabte a poc més del 20 per cent. No obstant, va assenyalar que bombar el riu no és gaire efectiu perquè no manté el nivell d’aigua per a tota la ciutat i l’aigua no té la mateixa qualitat. Tot el proveïment municipal es capta de la Séquia del Cup. La comunitat de regants exigeix a la Paeria que aboni les mateixes taxes que paguen els regants i l’ajuntament de Menàrguens pel consum de l’aigua, a raó d’uns 44.000 euros a l’any. També sol·licita que assumeixi part del manteniment d’aquesta infraestructura hidràulica.

La històrica Séquia del Cup de Menàrguens i Balaguer, d’origen islàmic, té una superfície regable de 1.007 hectàrees i una dotació de 7.975 metres cúbics per hectàrea i any. La canalització agafa l’aigua de Sant Llorenç de Montgai, i després de regar el miler d’hectàrees i proveir la ciutat de Balaguer i Menàrguens, torna al riu Segre, a prop de Torrelameu. A més a més, també es reguen algunes finques de l’EMD de Gerb i de Torrelameu.