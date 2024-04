Conflicte entre la Paeria de Balaguer i una comunitat de regants pel subministrament d'aigua des d'una séquia

detail.info.publicated acn

La Paeria de Balaguer ha de captar aigua directament del riu Segre per poder garantir el subministrament a la ciutat després que divendres, la comunitat de regants de la séquia del Cup de Menàrguens va tallar l'aigua de boca a la ciutat. Segons explica Ràdio Balaguer i han confirmat fonts municipals a l'ACN, l'alcaldessa, Lorena González, està pendent de parlar amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) per mirar de trobar una solució. Els regants van tallar l'aigua posant una pala a la captació de Balaguer, al costat de la planta potabilitzadora, i ho van fer arran d'un litigi que té a veure amb el cost del manteniment de la séquia. La Paeria assegura que l'aigua està garantida però la qualitat no és la mateixa.

La Paeria de Balaguer també ha contractat un servei d'assistència jurídica especialitzada en qüestions hídriques per mirar de solucionar aquesta situació. Estava previst que aquest dilluns al matí, els responsables de la comunitat de regants anessin a declarar als jutjats. I és que van decidir tallar l'aigua divendres perquè havia finalitzat el termini de 30 dies que havien donat al consistori per abonar les mateixes taxes que paguen els regants i l'Ajuntament de Menàrguens pel consum d'aigua i que en el cas de la capital de la Noguera és de 44.000 euros anuals. Volen que la Paeria es faci càrrec del manteniment d'aquesta séquia, que porta l'aigua del pantà de Sant Llorenç de Montgai, i després de regar unes 1.000 hectàrees i proveir Balaguer i Menàrguens, torna al Segre a l'altura de Torrelameu.

Des de la Paeria es remarca que tenen dret a captar aigua d'aquest canal ja que està documentat en una notificació de la CHE de l'any 1969, on s'apunta que poden agafar de la séquia 125 litres per segon. Sembla ser que la mateixa CHE va tornar a avalar aquest document el 3 de novembre de 2006.