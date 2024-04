Cap de setmana dedicat a la cuina del caragol a Vallfogona de Balaguer

Vallfogona de Balaguer es convertirà en la capital de la cuina dels caragols el primer cap de setmana de maig. El municipi acollirà la segona edició de la Fira Lo Caragol Food els dies 4 i 5 del proper mes. El certamen inclourà propostes gastronòmiques, actuacions musicals, un mercat de productes de proximitat i activitats per a tots els públics. Un plat fort serà el Mercat Tast de Lo Caragol, en el qual mitja dotzena de restaurants de la Noguera i la Val d’Aran cuinaran les seues especialitats elaborades amb caragols. També ho serà el Mercat de Lo Caragol, en el qual es podran adquirir productes relacionats amb aquest aliment, i el mercat de la Terra Slow Food, en el qual els visitants podran adquirir productes km 0. Aquests dos últims se celebraran el diumenge al matí.

El programa arrancarà el dissabte al migdia, amb activitats com un concurs per escollir el millor plat cuinat amb caragols elaborats per cuiners no professionals, un concurs per endevinar quants quilos de caragols hi ha en una malla plena d’aquests mol·luscos, o una cursa de bicicletes el guanyador de la qual serà el que pedali més a poc a poc. Des de l’organització van assenyalar que es preveuen superar les 1.300 tapes elaborades amb caragols de l’any passat i vendre més de 1.800 consumicions de vi i cerveses de proximitat, que oferiran productors de la comarca durant els dos dies de fira.