Demostració de maquinària agrícola dels Tallers Gili de Montgai

Uns 70 distribuïdors d’Espanya, França i Portual han assistit dijous i divendres a la primera trobada que ha organitzat Tallers Gili (Gili Group) de Montgai per donar a conèixer presencialment les seues instal·lacions, com treballen i fer una demostració d’algunes de les seues màquines agrícoles. Els responsables de Tallers Gili van destacar que, “si venen el teu producte, és important que coneguin com treballem, a més de les instal·lacions”.