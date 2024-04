Fer sabó artesanal, una altra manera de reciclar

Les artesanes professionals de Montgai que es dediquen a elaborar sabó casolà van impartir el cap de setmana passat un taller per mostrar com es fa aquest producte en calderes. Una desena de persones van poder aprendre diverses tècniques d’elaboració de sabó: en fred, caldera o líquid. L’objectiu d’aquesta iniciativa és ensenyar a fer sabó casolà per aprofitar l’oli de cuina utilitzat i col·laborar així en el reciclatge per evitar que aquest residu es tiri i danyi el medi ambient. Va ser una activitat prèvia a la Fira Net, que se celebrarà el proper dia 21 d’abril,

La quinzena edició de la fira del sabó i la cosmètica natural, Fira Net, s’iniciarà diumenge amb la VII Marxa Popular Baix Sió. S’emmarca en el projecte Marxa.cat, que promou la pràctica saludable de l’esport i afavorir el coneixement i el respecte de l’entorn. El certamen serà inaugurat per la directora del consorci de Comerç i Artesania de Catalunya, Agnès Russiñol, i l’activitat destacada serà la demostració de l’elaboració del sabó en caldera, a càrrec de les professionals de Montgai.La plaça Prat de la Riba i el carrer Pare Mirats acolliran una quinzena d’expositors de sabons i productes de cosmètica natural, a més d’una trentena de productors artesanals. Un espectacle de bombolles, grallers i gegants completaran el programa de la fira.