Balaguer obre Fira Q amb nous espais per impulsar la transició energètica

El director general d’Empresa i Comerç de la Generalitat, Jordi Torrades, va inaugurar ahir Fira Q de Balaguer en la qual participen un centenar d’expositors només de Lleida. Torrades va destacar la importància de les fires multisectorials per al teixit econòmic local i va destacar la varietat del certemen de la Noguera.

Un dels espais més importants és el II Saló de l’Energia per promoure i conscienciar la ciutadania, les administracions i les empreses de la importància d’implementar mecanismes i processos transformadors de cara a l’eficiència energètica i l’estalvi. Ahir es va fer una demostració sobre tècniques de construcció ancestrals i rehabilitació a càrrec d’Albert Puy, aparellador i constructor a COECO cooperativa; i una altra sobre aerotèrmia (tecnologia neta que extreu fins a un 77% de l’energia ambiental de l’aire). També es van celebrar dos ponències, una de dedicada als models de descarbonització agrícola i industrial i una altra a la promoció de les comunitats energètiques. L’objectiu és impulsar iniciatives dins del sector agrícola de cara a noves edicions de Fira Q, segons va explicar el responsable, Josep Raimat. Una altra de les novetats de la Fira és la incorporació d’una zona dedicada als animals de companyia, en la qual també participen empreses dedicades a les mascotes i s’ofereixen xarrades d’experts i demostracions de productes.Es pot accedir al recinte amb animals encara que respectant les normes bàsiques de civisme. També hi ha una secció dedicada a l’adopció. La Fira acull la 37 Mostra Nacional de Coques de Recapte, en la qual participen 14 artesans. A més, ofereix demostracions gastronòmiques, degustacions de mel o tastos de vins, així com desfilades de moda.

Jornades tècniques i culinàries

La XV Jornada tècnica de la Mel obrirà el certamen avui, en el qual prosseguiran les desfilades de moda a més de les degustacions, tallers i maridatges. També se celebrarà el VIII Concurs de cuina Josep Maria Morell. Així mateix, estarà oberta l’exposició sobre els 100 anys de la línia de tren de Lleida a Balaguer.