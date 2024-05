Cubells reforma la costa d'accés al poble a l'aparèixer grans esquerdes

Cubells ha iniciat les obres d’assentament de la costa d’accés al poble per la zona del Portal a l’aparèixer grans esquerdes. L’actuació contempla aixecar tot l’asfalt, fer treballs per anivellar i fixar el sòl i tornar a asfaltar la via. L’alcalde de la localitat, Sebastià Boixadera, va apuntar que era necessari actuar al vial pel perill que suposava l’esquerda. El trànsit està desviat de manera provisional pel camí Mudalar. Les obres s’allargaran dos setmanes.