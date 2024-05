Campanya perquè les campanes donin l'hora de nou a Vallfogona de Balaguer

Salvaguardar el patrimoni sonor dels tocs de campana i recuperar l’antic rellotge del campanar de l’església de Sant Miquel de Vallfgona de Balaguer és l’objectiu de l’Associació Cultural el Xop i del consistori. Han iniciat una campanya per recaptar fons perquè el rellotge torni a marcar les hores i les anunciï amb tocs de campana. Arnau Galitó, membre de l’entitat i regidor, va explicar que fa més de dos dècades que el rellotge no funciona i el so de les hores s’ha donat durant anys per megafonia. Tanmateix, ara està espatllat i resulta molt “laboriós” arreglar-lo, de manera que aprofitaran per recuperar el vell rellotge i les campanades.

Per la seua part, l’alcalde, Xavier Castellana, va explicar que el consistori ja té una partida de 10.000 euros per a aquesta actuació. Tanmateix, els que vulguin contribuir-hi poden fer-ho amb donacions. “Volem donar valor al campanar, recupear el repic de campanes i que no es perdi”, va dir Galitó, que va afegir que l’esfera del rellotge ja està sent restaurada per la firma Carvajal d’Alcoletge. “No és un rellotge amb maquinària gaire antiga, però serà útil per als veïns i també serà un atractiu turístic”, va afegir l’alcalde. L’església de Vallfogona, del segle XIX i d’estil neoclàssic, està coronada per tres campanes instal·lades en vertical, que daten de l’any 1943 i que antigament eren les que marcaven les hores.