Un motorista ferit en un accident a Balaguer

Un motorista va resultar ferit aquest diumenge en un accident a la carretera C-26 a Balaguer, en el quilòmetre 22, segons van informar els Bombers de la Generalitat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dos dotacions terrestres dels bombers i una ambulància del SEM. Segons van informar, el motorista hauria sortit de la via i no va estar implicat cap altre vehicle. El motorista va ser traslladat pel SEM a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat menys greu. L’accident no va afectar la circulació de la C-26 entre Balaguer i Alfarràs.