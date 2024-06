Impuls al reg de 100 ha de l'entorn de Rialb

El reg de poc més de 100 hectàrees del nucli de Vilaplana, a la Baronia de Rialb, serà 100% sostenible ja que el bombatge es farà a través de plaques solars, segons el document que ha sortit a informació pública juntament amb l’informe d’impacte ambiental. Es tracta d’una petita part de les més de 1.600 hectàrees dels municipis de la Baronia de Rialb, Tiurana i Bassella pendents de conversió al regadiu des de fa ja més de dos dècades, quan va entrar en funcionament el pantà de Rialb. Aquesta actuació és una de les compensacions per la construcció de l’embassament i havia d’haver començat una vegada construïda la presa. L’alcalde de la Baronia, Antoni Reig, va apuntar que aquest reg no és gratuït i per tant “de compensació, res”, els veïns hauran d’assumir un 15% del cost. “La construcció de Rialb va destrossar tot un territori per beneficiar-ne un altre i malgrat això, hem de pagar per convertir ara finques en regadiu”, va explicar. El primer edil va afegir que s’han comès diversos greuges que mai no han estat reparats, com la dificultat d’accedir als centres de serveis, que abans estaven a 14 quilòmetres i ara a 34. L’impuls a aquest reg de la Baronia arriba després d’una concentració parcel·lària voluntària dels afectats. Malgrat tot, el sistema permetrà tenir un reg sostenible, tant en l’ús de l’aigua com de l’energia. La demanda de l’aigua anirà lligada amb la llum solar i això permetrà optimitzar els recursos.