La Noguera licita la gestió de la brossa per 9 milions

El consell de la Noguera ha tret a concurs el servei de recollida d’escombraries de la comarca, que també inclou la gestió de l’abocador i les deixalleries de Balaguer, Artesa de Segre i la futura de Ponts, per un pressupost de poc més de 9,2 milions d’euros i un període de quatre anys amb dos de pròrroga, segons va explicar el gerent de l’ens comarcal, Jordi Oronich. Les clàusules que regeixen el nou concurs continuen apostant pel model d’illes de contenidors, que està permetent augmentar el reciclatge a la comarca per reduir el cost els ciutadans.

El consell preveu adjudicar el concurs públic a finals d’estiu, previsiblement al setembre, perquè ara acaba el que manté amb la concessionària Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). L’objectiu és que l’últim trimestre d’any entri en servei el nou. Per una altra banda, Oronich va recordar que abans del proper mes de gener es tancaran tots els contenidors i s’utilitzin targetes (vegeu el desglossament).

Dos firmes opten a tancar els contenidors amb clau

Dos empreses opten al concurs per substituir els actuals contenidors d’escombraries de la comarca per altres que els veïns només podran obrir amb targetes identificatives. Ho faran després de la petició de la majoria dels alcaldes i després de l’èxit de les proves pilot que s’han dut a terme a Penelles i les Avellanes i Santa Linya, que han duplicat la recollida selectiva al passar del 40% al 81%. Aquest canvi es finançarà amb una ajuda de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) de 460.000 euros i fons propis del consell. En total, el cost d’implantar aquest canvi en els dipòsits de la comarca ascendeix a 1,9 milions, que inclouen la compra de contenidors, la seua instal·lació i manteniment i el sistema per identificar usuaris amb targetes i una app. S’aplicarà aquest sistema als contenidors de totes les fraccions, malgrat que s’ha descartat fer-ho en els de vidre. A la Noguera es canviaran tots els contenidors dels pobles excepte a Balaguer, amb gestió pròpia de les escombraries, encara que també preveu instal·lar contenidors amb clau amb una inversió de 400.000 euros.