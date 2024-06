Quatre ofertes per capturar coloms a Balaguer

La Paeria de Balaguer preveu contractar aquest mes de juny la captura de coloms en els punts de la ciutat en els quals s’ha detectat sobrepoblació, segons es desprèn de l’informe de l’empresa Zooethics. L’ajuntament compta amb quatre ofertes de firmes especialitzades i “ben aviat s’adjudicarà” el contracte, segons va explicar la primera edil, Lorena González.

Va afegir que demanaran a la conselleria d’Acció Climàtica autorització per alimentar els coloms amb pinso esterilitzant i el control i sacrifici de les aus, segons la legislació de benestar animal. Segons González, entre juliol i octubre es duran a terme les captures, tal com marca el pla de xoc, i després s’iniciaran treballs de control de la població de les aus amb el pinso. “Alimentar els coloms amb pinso ha de fer-se de forma continuada per obtenir resultats, per la qual cosa també se’n sol·licitarà la captura”, va dir.Aquestes mesures i el calendari d’actuació van ser aprovats aquesta setmana en la comissió de seguiment de la plaga de coloms, formada per membres del consistori, entitats del centre històric i el col·lectiu de veïns que van promoure una moció per exigir mesures contra la proliferació d’aquestes aus en el ple celebrat al febrer. D’altra banda, els veïns han detectat fins a 38 llocs on nien els coloms, la majoria al centre històric.