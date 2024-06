Ivars de Noguera ultima el Centre del Préssec

Ivars de Noguera finalitzarà aquest mes el Centre d’Interpretació del Préssec, que comptarà amb sales per a tallers tècnics i conferències sobre les diferents varietats de préssec que es conreen a la zona. Aquest equipament s’ha construït al centre de la localitat, sobre un solar que el consistori va adquirir fa anys. Ha estat finançat pel PUOS i ha comptat amb una inversió superior als 320.000 euros. Per a l’alcalde, Josep Magrí, aquest projecte ha de donar un impuls més al sector del préssec, del qual viuen molts veïns de la localitat. El consistori vol donar a conèixer les varietats de la zona i portar a terme tallers, demostracions culinàries sobre subproductes del préssec, jornades tècniques i conferències per dignificar la varietat autòctona que es conrea a Ivars de Noguera i els pobles veïns d’Alfarràs i Almenar.

La construcció del centre es va retardar per la covid i després per la pujada de costos, que va deixar desert el concurs i va disparar el pressupost inicial un 20 per cent. “Ja està gairebé acabat, només queda pendent instal·lar l’ascensor i alguns detalls elèctrics, que seran aquest mateix mes”, va afirmar.