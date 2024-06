Pilotatge de dron per a dones rurals

Una explotació agrícola d’Artesa de Segre va acollir ahir un curs pràctic de pilotatge de dron dirigit exclusivament a dones rurals, organitzat per la Federació d’Associació de Dones Rurals (Fademur). L’objectiu d’aquesta formació és reduir la fractura digital en el món rural femení i aconseguir avantatges amb aquests artefactes com el control de les explotacions agrícoles i ramaderes mitjançant càmeres tèrmiques o controlar la necessitat d’aigua de les finques. La presidenta de l’Associació per al Desenvolupament Rural amb Mirada de Dona (entitat que pertany a Fademur), Anna Martí, va apuntar que les participants, professionals del camp i arribades de diferents punts de Catalunya, ja havien realitzat la part teòrica del curs i entre dijous i ahir van fer les classes pràctiques. “És una aposta ferma per crear nous referents en sectors tècnics encara masculinitzats i millorar la situació d’aquestes dones en el món agroalimentari”, va dir Martí. Va afegir que aquest tipus de formació, totalment gratuïta, permet també donar més visibilitat a les dones i adquirir eines per ser més competitives ja que durant el curs no només han après a pilotar drons, també s’han iniciat en la interpretació i anàlisi d’indicadors agrícoles a partir d’imatges obtingudes amb aquests aparells voladors.

El curs serveix a les participants per obtenir la titulació de pilots de dron de categoria oberta, A1/A3, A2 i certificat per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (Aesa). Agricultores, ramaderes, investigadores i científiques d’entre 23 i 50 anys: aquests eren els perfils de les participants en el curs d’Artesa de l’escola itinerant Fademur Vuela, que s’emmarca en el programa Pla Allen Rural per a Catalunya. Una de les participants, d’Artesa de Segre, es va oferir a prestar la seua explotació ramadera com a centre de proves de la formació.