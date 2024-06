Els veïns obren el bar a Butsènit d'Urgell

Què és un poble sense un lloc on els veïns puguin socialitzar i xarrar una estona? Als nuclis més petits, el bar té, més enllà del servei, una funció de tipus social: on no hi ha gaire oferta de lleure i cultura, es converteix en punt de trobada i xarrada entre els veïns. “No tenir bar al poble arran del tancament de l’últim fa tres mesos es va convertir en un inconvenient, la veritat. Sense bar estàvem perduts.” Així ho van explicar alguns veïns del poble de Butsènit d’Urgell, nucli de Montgai, de 215 habitants.

El Jaume, la Iolanda, el Vicenç, el Xavi o la Fina van explicar com es van mobilitzar per aconseguir que el Casal del poble es convertís en el bar on trobar-se i “xarrar del dia a dia o jugar a cartes”. Van sol·licitar a l’ajuntament unes màquines expenedores de cafè, begudes i pastes i les van instal·lar a la planta baixa del Casal Municipal, que també acull el consultori mèdic i sales per a activitats. Asseguren que s’organitzen per obrir aquest establiment tenint en compte l’horari dels pagesos del poble, “ja que és un poble agrícola”, van dir. El bar obre de les vuit del matí a dos quarts de dotze del matí, de les dos del migdia a les quatre de la tarda i de les set de la tarda a les nou del vespre. “Ara a l’estiu és l’horari que millor s’adapta als veïns; a l’hivern, ja veurem”, va dir la Fina Viñes.

La gestió és totalment veïnal i asseguren que aprofiten més l’espai i el seu entorn ja que utilitzen també la zona enjardinada que hi ha al costat de l’equipament i davant, amb un parc poblat d’arbres. “És un punt de trobada però com que no podem contractar una persona perquè el gestioni, ho fem nosaltres mateixos”, van dir. “Som en un lloc privilegiat ja que tenim un parc amb molta ombra que des que hem obert està més freqüentat pels veïns”, va explicar el Jaume Escolà.

L’alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, va apuntar que els veïns van assumir la “responsabilitat” de gestionar aquest espai. “Sempre està vigilat per algú o altre i ha estat la millor manera que hem tingut per suplir el tancament de l’únic que bar que hi havia al poble, malgrat que sí que hi ha un restaurant, però no ofereix servei de bar cafeteria”.

El Casal Municipal s’ubica a l’edifici de les antigues escoles de Butsènit. Gràcies a una remodelació de l’any 2007, actualment aquest edifici té múltiples usos. En una part de l’edifici hi ha el consultori mèdic i el casal on, gràcies a les associacions de poble, s’organitzen esporàdicament activitats lúdiques. “De vegades compartim l’espai del bar amb les entitats que organitzen classes de ioga o patchwork, però sense molestar-nos i respectant horaris i activitats”, van dir.