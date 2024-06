Tercer motorista mort en tan sols onze dies a les carreteres de Lleida

Un motorista mort i quatre ferits de diversa consideració és el balanç d’una col·lisió frontal que es va registrar ahir al matí a la carretera C-26 al seu pas per la Sentiu de Sió, a la Noguera. La víctima mortal era un home d’uns 60 anys i de nacionalitat croata. Es tracta del tercer motorista mort en onze dies a les carreteres de Lleida.

El sinistre es va produir a les 11.15 hores a la C-26 (Balaguer-Artesa de Segre) quan, per causes i que s’estan investigant, una moto i un turisme van xocar frontalment. A conseqüència de l’impacte, va morir el motorista mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar ferits de diversa consideració i van ser evacuats en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Al dispositiu del sinistre van intervenir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La carretera va estar tallada uns minuts i, posteriorment, es va donar pas alternatiu, la qual cosa va originar retencions puntuals.

Es dona la circumstància que les tres últimes víctimes d’accident de trànsit a les comarques de Lleida, que s’han registrat en tot just 11 dies, són motoristes. Dilluns va morir una dona de 50 anys de Suïssa en una caiguda a la C-28 a la Bonaigua i el passat 11 de juny una altra motorista de 63 anys i d’Alemanya va perdre la vida a la C-26 a Olius, al Solsonès. A més, és el quart motorista dels 14 morts en sinistres viaris d’aquest any a la demarcació, la qual cosa suposa un 28,5% –gairebé una de cada tres víctimes–. El nombre de morts aquest 2024 és el mateix que en el mateix període de l’exercici anterior.

D’altra banda, un motorista va resultar ferit ahir al migdia al tenir una caiguda al port de la Bonaigua a la C-26 a Alt Àneu, gairebé en el mateix punt on dilluns hi va haver un sinistre mortal de moto. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 13.00 hores. El ferit va ser traslladat a l’hospital de Vielha.D’altra banda, ahir al matí hi va haver un accident a la carretera C-451 a Massoteres, a la Segarra, segons van informar els Bombers de la Generalitat. Va ocórrer a les 9.42 hores.