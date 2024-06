Més d'una desena de dotacions dels Bombers han treballat en l'extinció d'un incendi en un camp de rostolls a Tudela de Segre

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un total de 12 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, tres helicòpters i un avió han treballat en l'extinció d'un incendi a Tudela de Segre, al terme municipal d'Artesa de Segre. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 12.37 hores per un foc en un camp de rostolls i han donat per estabilitzat el foc a les 14.18 hores.

Els bombers han prioritzat el flanc dret, per la proximitat d'una granja a les flames. En el dispositiu també hi havia tractors que han llaurat els camps per facilitar les tasques d'extinció. Els mitjans aeris han donat suport al flanc esquerre; mentre que a la cua i el flanc dret, s'hi ha treballat amb mitjans terrestres.