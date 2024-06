Ponts adapta l'escola als efectes del canvi climàtic

L’ajuntament de Ponts ha rebut finançament per adaptar el col·legi públic al canvi climàtic amb mesures que han de permetre tant minimitzar la despesa en el manteniment de l’equipament com augmentar el confort tèrmic dels alumnes i professors. Per a això, s’invertiran 368.000 euros en la rehabilitació de l’edifici. L’alcalde, Josep Tàpies, va explicar que la intervenció no només se centrarà a reduir el consum energètic de l’edifici, sinó també a millorar l’envoltant tèrmic (façanes i coberta) perquè les pèrdues siguin com més baixes millor i l’edifici estigui preparat per a temperatures més extremes.

Aquesta millora inclourà un increment dels aïllaments de l’edifici i una millora de les fusteries. Va afegir que actualment s’està ultimant la redacció del projecte i la previsió és que els treballs puguin iniciar-se a partir del setembre. “Les obres coincidiran amb el període lectiu del centre malgrat que no afectaran el dia a dia dels alumnes”, va dir. Acció Climàtica ha donat llum verda a l’ajuda de 300.000 euros i el consistori de Ponts aportarà uns altres 34.000 euros.

El departament d’Educació invertirà uns altres 34.000 euros a millorar l’accessibilitat de l’edifici. En aquest sentit, està previst instal·lar un ascensor i una rampa per salvar diversos desnivells que hi ha a l’edifici i facilitar d’aquesta manera l’accés a alumnes amb dificultats de mobilitat.

Segons Tàpies, aquests dos projectes estan estretament lligats a la construcció d’una nova plaça municipal al solar urbà annex al col·legi públic. Aquest espai serà una plaça més de la localitat, però en horari de classes serà d’ús exclusiu per als alumnes del col·legi.

L’objectiu del consistori és reforçar l’ús d’aquest espai com a àrea de joc i obrir-lo a la ciutadania fora de l’horari escolar, festius i vacances. El consistori ja té redactat el projecte per adequar aquest solar, la inversió prevista del qual supera els 100.000 euros. A més de la plaça, el projecte també contempla una àmplia zona verda. Tàpies va recordar que durant l’any que ve el col·legi i l’entorn del centre educatiu faran un canvi “integral” amb una gran inversió econòmica que permetrà disposar d’unes instal·lacions òptimes i adaptades a les necessitats actuals i, sobretot, el canvi climàtic.