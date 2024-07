Camarasa posa en marxa una campanya de sensibilització per afavorir el turisme sostenible

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Camarasa ha presentat una campanya de sensibilització per afavorir el turisme sostenible. Consisteix en una guia informativa amb recomanacions i limitacions adreçada als visitants que volen conèixer els seus espais naturals i patrimonials. El projecte està finançat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i neix per l'increment del turisme en aquest municipi en els darrers anys. De fet, l'ajuntament ja fa anys que regula l'accés a la zona del riu Segre coneguda com la 'platgeta' davant la massificació de banyistes, sobretot entre finals de juliol i la primera quinzena d'agost. Enguany, a més, ha eliminat la zona de pícnic que hi quedava ja que diuen que no poden assumir la gestió de deixalles i brutícia que s'hi generava.

El projecte vol fomentar el turisme sostenible, és a dir, aquell on el "turista i el visitant s'han d'adaptar al lloc que visiten" i no al revés, ha explicat l'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, que ha afegit que la iniciativa busca que el visitant "gaudeix, marxi amb molt bon regust, torni i que vulgui estades més llargues i que no siguin només a l'estiu".

El projecte inclou una guia que es podrà trobar en diversos establiments i espais turístics del poble, així com també a les xarxes socials. Inclou recomanacions i limitacions dels diferents espais de l'entorn, així com indicacions com ara la prohibició de fer acampades lliures, de fer foc o de llançar brossa i escombraries. També s'hi explica la regulació de les pernoctacions amb autocaravanes o furgonetes camper i indicacions per a la correcta convivència amb la biodiversitat.

Camarasa ha habilitat enguany un punt d'informació turístic fix amb personal per donar a conèixer els espais naturals, però també els patrimonials, ja que el municipi concentra 13 Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN), ha explicat la seva tècnica de Turisme, Eva Roma. També compta amb la presència de tres informadors que estaran a l'entrada d'espais turístics per atendre els visitants i informar-los, a més de quatre agents cívics. En total, durant l'estiu hi hauran 9 treballadors per atendre els turistes.

Entre d'altres, s'ha reforçat la senyalització a la zona dins del Pla d'espais d'interès natural de Catalunya (PEIN) i també es posaran comptadors per saber del cert el nombre de visitants que visiten el municipi, ja que el consistori no té dades al respecte.

Pel que fa a l'espai natural protegit Maria Rúbies, conegut com la 'platgeta', el consistori ha eliminat la zona de pícnic que hi quedava, i també ha reduït l'accés de vehicles. També ha fet una campanya de mailing a les empreses que transporten els visitants per posar-los al dia d'aquests canvis que busquen millorar la gestió d'aquest espai que durant l'estiu atreu milers de banyistes, provinents sobretot de la ciutat de Lleida i de l'àrea metropolitana.

La campanya està finançada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, amb una aportació de 18.000 euros, en el marc de la implementació d'accions del projecte de promoció turística de Camarasa.