Camarasa elimina la zona de pícnic per la gran brutícia que es generava a la zona de bany i contracta 9 persones aquest estiu

L’ajuntament de Camarasa ha suprimit la zona de pícnic de la coneguda Platgeta, l’espai natural protegit de Maria Rúbies, al no poder afrontar la recollida d’escombraries i residus que es generava en aquest lloc de bany del riu Segre, i ha limitat l’accés i ha establert un aforament limitat.

Tot plegat s’emmarca en la campanya de sensibilització per aconseguir un turisme sostenible al municipi. “Els visitants han d’adaptar-se al lloc i el que volem és que es gaudeixi al màxim de l’estada a Camarasa perquè tornin a venir”, va assegurar l’alcaldessa, Elisabet Lizaso.

La iniciativa, que es contempla en el pla estratègic de turisme, inclou la contractació de nou persones per atendre els turistes. Es tracta de quatre agents cívics que faran vigilància, protecció i control dels diferents espais naturals com l’Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa, el Congost de Mu, Sant Llorenç de Montgai o l’àrea d’autocaravanes.

Hi haurà també tres informadors turístics més que atendran els visitants i dos persones que ho faran en els punts d’informació turística per donar a conèixer els espais naturals, però també patrimonials, ja que el municipi concentra 14 béns culturals d’interès nacional (BCIN), a més de tres elements patrimoni de la Unesco.

La campanya de sensibilització, finançada pel Patronat de Turisme amb 18.000 euros, inclou una guia que es podrà trobar als establiments i espais turístics del poble i a través de les xarxes. Inclou recomanacions i limitacions dels diferents espais de l’entorn, així com indicacions sobre la prohibició d’acampar, fer foc o llançar escombraries. També s’explica la regulació de les pernoctacions amb autocaravanes o furgonetes camper i indicacions per a la correcta convivència amb la biodiversitat.

Regulació d’espais turístics per evitar la massificació

Camarasa controla des de fa temps els accessos per evitar aglomeracions en els espais naturals més freqüentats. El consistori ja va iniciar el 2020 el cobrament de 5 euros als vehicles que accedien a l’espai natural de Maria Rúbies, mentre que els autobusos amb turistes havien i han d’abonar 50 euros per estacionar en una àrea habilitada.

La iniciativa va nàixer per regular la massificació de turistes i vehicles que es registrava en aquesta zona de bany interior durant l’estiu. Des d’aleshores, han estat diverses les modificacions de les ordenances municipals per delimitar i per regular els diferents espais naturals del municipi, així com s’han instal·lat plafons informatius i senyals que indiquen els espais naturals protegits (PEIN) i s’han editat pamflets per donar als visitants.