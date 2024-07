Balaguer instal·la quatre gàbies per reduir la sobrepoblació de coloms

Una de les gàbies que s'han instal·lat al centre històric de Balaguer per posar fre a la sobrepoblació de coloms.Cedida per la Paeria de Balaguer

Balaguer ha col·locat aquest divendres les primeres gàbies amb les quals vol posar fre a la plaga de coloms que des de fa temps afecta la ciutat. En total, s'instal·laran quatre gàbies en diferents punts del centre històric durant quatre mesos. Tres s'ubicaran en equipaments municipals –l'edifici de la Paeria, el CEI Balaguer i la Biblioteca Margarida de Montferrat- i la quarta, en un edifici de propietat privada. Les gàbies tenen menjar i aigua i es preveu que els exemplars que hi vagin entrant s'hi quedin atrapats. Hi haurà un tècnic responsable que de manera regular anirà traient els ocells i, a la vegada, verificarà que no hi hagi cap exemplar d'alguna altra espècie.

Passats els quatre mesos, la Paeria estudiarà la situació i valorarà portar a terme altres actuacions.