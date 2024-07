La Paeria inicia la captura de coloms per reduir la població

La Paeria de Balaguer va iniciar ahir la captura de coloms. Va instal·lar les primeres gàbies en teulades d’edificis per provar de reduir la població d’aquestes aus, que han arribat a convertir-se en una plaga. L’ajuntament va obtenir la setmana passada l’autorització de la Generalitat per utilitzar aquest mètode com a complement a l’ús de pinso esterilitzant.

Les gàbies tenen menjar i aigua a l’interior per atreure els coloms. Una vegada hi entren, ja no poden sortir-ne. El tècnic responsable d’aquesta actuació haurà d’acudir a retirar les aus capturades de forma regular per sacrificar-les i alliberar exemplars d’altres espècies que hagin pogut caure a la trampa. Els llocs elegits per instal·lar-les són l’edifici de l’ajuntament, el Centre d’Empreses i Innovació (CEI), la biblioteca Margarida de Montferrato i un immoble de propietat privada al carrer Sant Jaume. Les tres primeres es van desplegar ahir i la quarta, la setmana que ve.

Està previst que les captures es prolonguin durant quatre mesos. A partir d’aleshores, el consistori valorarà la conveniència de mantenir-les durant més temps o estendre-les a altres zones de la ciutat. La Paeria va plantejar l’ús de gàbies com a mesura de xoc per reduir a curt termini la població de coloms, ja que el pinso esterilitzant requereix més temps per donar resultats.Un estudi encarregat per l’ajuntament calcula la població de coloms de Balaguer en prop d’un miler d’exemplars per quilòmetre quadrat.

La proliferació d’aquests ocells es tradueix en brutícia en carrers i edificis, especialment per excrements, i el consistori justifica la necessitat de posar límit a la població d’aquestes aus per evitar problemes de salut pública. Val a recordar que la plaga de coloms ha provocat també queixes de veïns, que es van mobilitzar mesos enrere per reclamar a la Paeria que intervingués per aturar-la.